Информация за Mox Studio (MOX) Mox Studio an active player in the crypto gaming industry, specializing in the development of digital Play-to-Earn (P2E) games for both mobile and web platforms. Mox Studio aim to introduce Radix and the Radix ecosystem to a broader audience by utilizing the Mox token as an in-game currency in mobile and web-based games. Mox Studio actively partner with projects within the Radix ecosystem, integrating characters, items, banners, costemics and other elements into games. Официален уебсайт: https://moxstudio.net Купете MOX сега!

Токеномика и анализ на цената за Mox Studio (MOX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mox Studio (MOX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 29.47K $ 29.47K $ 29.47K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 36.75M $ 36.75M $ 36.75M FDV (оценка при пълна реализация): $ 80.19K $ 80.19K $ 80.19K Рекорд за всички времена: $ 0.04289297 $ 0.04289297 $ 0.04289297 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00080188 $ 0.00080188 $ 0.00080188 Научете повече за цената на Mox Studio (MOX)

Токеномика на Mox Studio (MOX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mox Studio (MOX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MOX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MOX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOX, разгледайте цената в реално време на токените MOX!

