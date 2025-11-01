Информация за цената за Movement Coin (MOVEMENT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.54% Промяна на цената (1д) +3.04% Промяна на цената (7д) -1.31% Промяна на цената (7д) -1.31%

Цената в реално време за Movement Coin (MOVEMENT) е--. През последните 24 часа MOVEMENT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MOVEMENT е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MOVEMENT има промяна от +0.54% за последния час, +3.04% за 24 часа и -1.31% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Movement Coin (MOVEMENT)

Пазарна капитализация $ 7.99K$ 7.99K $ 7.99K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.99K$ 7.99K $ 7.99K Циркулиращо предлагане 998.94M 998.94M 998.94M Общо предлагане 998,941,628.950237 998,941,628.950237 998,941,628.950237

Текущата пазарна капитализация на Movement Coin е $ 7.99K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MOVEMENT е 998.94M, като общото предлагане е 998941628.950237. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.99K.