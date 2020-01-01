Токеномика на Move Dollar (MOD) Открийте ключова информация за Move Dollar (MOD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Move Dollar (MOD) MOD is Thala's native stablecoin. Move Dollar, or MOD, is an Aptos-native stablecoin used to transact, facilitate, and interact with various other DeFi protocols in the ecosystem, while acting as a store of value, a medium of exchange, and a unit of account. MOD is an over-collateralized, yield-bearing stablecoin backed by a basket of on-chain assets. Its diverse collateral base of liquid staked derivatives, liquidity pool tokens, deposit receipt tokens, and RWAs ensures its decentralized, censorship-resistant nature without compromising capital efficiency. Официален уебсайт: https://www.thala.fi/ Купете MOD сега!

Токеномика и анализ на цената за Move Dollar (MOD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Move Dollar (MOD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 704.84K $ 704.84K $ 704.84K Общо предлагане: $ 706.78K $ 706.78K $ 706.78K Циркулиращо предлагане: $ 706.78K $ 706.78K $ 706.78K FDV (оценка при пълна реализация): $ 704.84K $ 704.84K $ 704.84K Рекорд за всички времена: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.837272 $ 0.837272 $ 0.837272 Текуща цена: $ 0.997251 $ 0.997251 $ 0.997251 Научете повече за цената на Move Dollar (MOD)

Токеномика на Move Dollar (MOD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Move Dollar (MOD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MOD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MOD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOD, разгледайте цената в реално време на токените MOD!

Прогноза за цената за MOD Искате ли да знаете какъв път може да поеме MOD? Нашата страница за прогноза за цената MOD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MOD сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!