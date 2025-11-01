Информация за цената за MOVA (MOVA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.0002423$ 0.0002423 $ 0.0002423 Най-ниска цена $ 0.00000475$ 0.00000475 $ 0.00000475 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +5.13% Промяна на цената (7д) +5.13%

Цената в реално време за MOVA (MOVA) е$0.00000631. През последните 24 часа MOVA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MOVA е $ 0.0002423, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000475.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MOVA има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +5.13% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MOVA (MOVA)

Пазарна капитализация $ 6.31K$ 6.31K $ 6.31K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.31K$ 6.31K $ 6.31K Циркулиращо предлагане 999.09M 999.09M 999.09M Общо предлагане 999,091,416.277483 999,091,416.277483 999,091,416.277483

Текущата пазарна капитализация на MOVA е $ 6.31K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MOVA е 999.09M, като общото предлагане е 999091416.277483. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.31K.