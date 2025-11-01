Информация за цената за MOTO (MOTO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00115903 $ 0.00115903 $ 0.00115903 24-часов нисък $ 0.00161188 $ 0.00161188 $ 0.00161188 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00115903$ 0.00115903 $ 0.00115903 24-часов висок $ 0.00161188$ 0.00161188 $ 0.00161188 Рекорд за всички времена $ 0.00592703$ 0.00592703 $ 0.00592703 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +2.35% Промяна на цената (1д) -3.08% Промяна на цената (7д) -28.57% Промяна на цената (7д) -28.57%

Цената в реално време за MOTO (MOTO) е$0.00143189. През последните 24 часа MOTO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00115903 до най-висока стойност $ 0.00161188, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MOTO е $ 0.00592703, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MOTO има промяна от +2.35% за последния час, -3.08% за 24 часа и -28.57% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MOTO (MOTO)

Пазарна капитализация $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на MOTO е $ 1.43M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MOTO е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.43M.