Какво е Most Wanted ($WANTED)

$WaNTeD is a unique meme token project that blends a police meta, humor, satire, and education within the cryptocurrency space. Our very own in-house Solana Police Department work around the clock creating entertaining content, such as memes, wanted posters featuring trading mishaps of influencers, and humorous commentary on market trends.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Most Wanted ($WANTED) ресурс Официален уеб сайт