Цената в реално време на Most Holders Ever днес е 0.00000732 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GATHA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GATHA в MEXC сега.

Most Holders Ever Лого

Most Holders Ever цена (GATHA)

Не се намира в списъка

1 GATHA към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Most Holders Ever (GATHA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:49:29 (UTC+8)

Информация за цената за Most Holders Ever (GATHA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0000757
$ 0.0000757$ 0.0000757

$ 0.00000512
$ 0.00000512$ 0.00000512

--

--

+10.83%

+10.83%

Цената в реално време за Most Holders Ever (GATHA) е$0.00000732. През последните 24 часа GATHA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GATHA е $ 0.0000757, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000512.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GATHA има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +10.83% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Most Holders Ever (GATHA)

$ 7.31K
$ 7.31K$ 7.31K

--
----

$ 7.31K
$ 7.31K$ 7.31K

997.88M
997.88M 997.88M

997,878,554.876499
997,878,554.876499 997,878,554.876499

Текущата пазарна капитализация на Most Holders Ever е $ 7.31K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GATHA е 997.88M, като общото предлагане е 997878554.876499. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.31K.

История на цените за Most Holders Ever (GATHA) USD

През днешния ден промяната в цената на Most Holders Ever към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Most Holders Ever към USD беше $ +0.0000008466.
През последните 60 дни промяната в цената на Most Holders Ever към USD беше $ +0.0000026664.
През последните 90 дни промяната в цената на Most Holders Ever към USD беше $ +0.000000373945959846349.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ +0.0000008466+11.57%
60 дни$ +0.0000026664+36.43%
90 дни$ +0.000000373945959846349+5.38%

Какво е Most Holders Ever (GATHA)

The mission is simple: become the token with the most holders.

Most Holders Ever (GATHA) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Most Holders Ever (USD)

Колко ще струва Most Holders Ever (GATHA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Most Holders Ever (GATHA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Most Holders Ever.

GATHA към местни валути

Токеномика на Most Holders Ever (GATHA)

Разбирането на токеномиката на Most Holders Ever (GATHA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GATHA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Most Holders Ever (GATHA)

Колко струва Most Holders Ever (GATHA) днес?
Цената в реално време на GATHA в USD е 0.00000732 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GATHA към USD?
Текущата цена на GATHA към USD е $ 0.00000732. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Most Holders Ever?
Пазарната капитализация за GATHA е $ 7.31K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GATHA?
Циркулиращото предлагане на GATHA е 997.88M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GATHA?
GATHA постигна ATH цена от 0.0000757 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GATHA?
GATHA достигна ATL цена от 0.00000512 USD.
Какъв е обемът на търговията на GATHA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GATHA е -- USD.
Ще се повиши ли GATHA тази година?
GATHA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GATHA за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:49:29 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.