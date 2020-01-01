Токеномика на MOSS AI (MOSS) Открийте ключова информация за MOSS AI (MOSS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MOSS AI (MOSS) MOSS AI stands for Multi-Owner Super Swarm AI—a network of independent,unbiased,and trustworthy AI agents hosted on decentralized infrastructure. These agents earn token rewards by autonomously completing tasks. Powered by proprietary knowledge bases and tools,these multi-agent systems collaborate to form a more powerful,emergent intelligence—transcending the limitations of monolithic,centralized AI models. Официален уебсайт: https://www.mossai.com/ Купете MOSS сега!

Токеномика и анализ на цената за MOSS AI (MOSS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MOSS AI (MOSS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 388.57K Общо предлагане: $ 909.95M Циркулиращо предлагане: $ 909.95M FDV (оценка при пълна реализация): $ 388.57K Рекорд за всички времена: $ 0.053413 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00043069

Токеномика на MOSS AI (MOSS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MOSS AI (MOSS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MOSS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MOSS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOSS, разгледайте цената в реално време на токените MOSS!

