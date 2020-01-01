Токеномика на Moshi (MOSHI) Открийте ключова информация за Moshi (MOSHI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Moshi (MOSHI) Moshi, the long-lost brother of Ponke, was separated from his family at a young age, abandoned in the wild by fate. Unlike Ponke, who grew up with the warmth of family, Moshi had to rely on his wits and tenacity to survive. With nothing but his sharp instincts and relentless drive, he navigated the jungle of life, starting with small trades and working his way up. Over the years, Moshi built a vast business empire from the ground up, becoming a powerful and wealthy figure in the animal kingdom. Now, after years of struggle, Moshi lives a life of luxury—lavish mansions, fast cars, and everything he ever dreamed of. But despite his success, he remains haunted by the family he lost. One day, news of Ponke reaches him, and Moshi faces a choice: will he reconnect with his past and the brother he never knew, or will he continue to build his kingdom, leaving behind the pain of abandonment? Официален уебсайт: https://www.moshisol.com/ Купете MOSHI сега!

Токеномика и анализ на цената за Moshi (MOSHI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Moshi (MOSHI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.42K $ 7.42K $ 7.42K Общо предлагане: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M Циркулиращо предлагане: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.42K $ 7.42K $ 7.42K Рекорд за всички времена: $ 0.00193863 $ 0.00193863 $ 0.00193863 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Moshi (MOSHI)

Токеномика на Moshi (MOSHI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Moshi (MOSHI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MOSHI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MOSHI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOSHI, разгледайте цената в реално време на токените MOSHI!

Прогноза за цената за MOSHI Искате ли да знаете какъв път може да поеме MOSHI? Нашата страница за прогноза за цената MOSHI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MOSHI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!