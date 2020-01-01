Токеномика на Morti (MORTI) Открийте ключова информация за Morti (MORTI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Morti (MORTI) What Is Morti? Morti is a community-focused meme token with a narrative designed to symbolize the end of bear markets and the resurgence of bullish sentiment within the cryptocurrency industry. The project, with its mascot "Morti the Bear Killer," What Is the Purpose of Morti? The project’s primary goals include: Community Building: Morti focuses on cultivating a vibrant and engaged community of believers who share the vision of market resurgence and the return of positive trends.

Narrative-Driven Growth: Through its compelling story and character, Morti encourages active community participation, promoting the creation of memes, content, and discussions that support the project's growth. Its a meme token with no advertised utility Официален уебсайт: https://morti.lol/

Токеномика и анализ на цената за Morti (MORTI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Morti (MORTI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.77K Общо предлагане: $ 690.00M Циркулиращо предлагане: $ 690.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.77K Рекорд за всички времена: $ 0.01800347 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Morti (MORTI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Morti (MORTI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MORTI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MORTI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MORTI, разгледайте цената в реално време на токените MORTI!

Прогноза за цената за MORTI Искате ли да знаете какъв път може да поеме MORTI? Нашата страница за прогноза за цената MORTI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

