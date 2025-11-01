Информация за цената за Mortgage Coin (MORTGAGE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.50% Промяна на цената (1д) +12.56% Промяна на цената (7д) +3.98% Промяна на цената (7д) +3.98%

Цената в реално време за Mortgage Coin (MORTGAGE) е--. През последните 24 часа MORTGAGE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MORTGAGE е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MORTGAGE има промяна от -0.50% за последния час, +12.56% за 24 часа и +3.98% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mortgage Coin (MORTGAGE)

Пазарна капитализация $ 18.79K$ 18.79K $ 18.79K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 18.79K$ 18.79K $ 18.79K Циркулиращо предлагане 999.34M 999.34M 999.34M Общо предлагане 999,340,069.23256 999,340,069.23256 999,340,069.23256

Текущата пазарна капитализация на Mortgage Coin е $ 18.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MORTGAGE е 999.34M, като общото предлагане е 999340069.23256. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 18.79K.