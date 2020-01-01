Токеномика на Morpheus Network (MNW) Открийте ключова информация за Morpheus Network (MNW), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Morpheus Network (MNW) The Morpheus.Network is a full-service, global, automated, supply chain platform for the global trading industry utilizing blockchain technology. This is achieved with Smart Contracts driving the supply chain with predetermined, automated work contracts, shipping & customs documents as well as automated international payments to over 1600 banks globally through integration with the SWIFT Payments Hub. The layering of other blockchain or non-blockchain technologies to be included as necessary objectives in a given Smart Contract further automate any complex supply chain (eg. RFID scans, data transfers). The MRPH token is a “value” based utility within the Morpheus.Network, and is used for the transaction fees to power or "fuel" the automation platform. We are currently establishing strategic partners during the development of the platform. These include major logistics and customs brokers, import/export corporations involved in global trade, as well as actual end-users of the platform. Официален уебсайт: https://morpheus.network Бяла книга: https://morpheus.network/assets/Morpheus.Network_Black_Platform.pdf Купете MNW сега!

Токеномика и анализ на цената за Morpheus Network (MNW) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Morpheus Network (MNW), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M Общо предлагане: $ 47.90M $ 47.90M $ 47.90M Циркулиращо предлагане: $ 37.52M $ 37.52M $ 37.52M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.51M $ 4.51M $ 4.51M Рекорд за всички времена: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00992725 $ 0.00992725 $ 0.00992725 Текуща цена: $ 0.094266 $ 0.094266 $ 0.094266 Научете повече за цената на Morpheus Network (MNW)

Токеномика на Morpheus Network (MNW): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Morpheus Network (MNW) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MNW токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MNW токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MNW, разгледайте цената в реално време на токените MNW!

