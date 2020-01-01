Токеномика на Morph AI (MORPHAI) Открийте ключова информация за Morph AI (MORPHAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Morph AI (MORPHAI) Morph AI is a platform that transforms influencer marketing by helping users create and manage AI-powered virtual influencers. With tools like face-swapping, voice synthesis, and lip-syncing, anyone can build unique digital personas without expensive equipment or expertise. It’s designed to simplify content creation and unlock new opportunities in the growing $45 billion influencer industry in upcoming global era. Официален уебсайт: https://www.morphai.io/ Купете MORPHAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Morph AI (MORPHAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Morph AI (MORPHAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 438.33K $ 438.33K $ 438.33K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 438.33K $ 438.33K $ 438.33K Рекорд за всички времена: $ 0.2576 $ 0.2576 $ 0.2576 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00403554 $ 0.00403554 $ 0.00403554 Текуща цена: $ 0.00441286 $ 0.00441286 $ 0.00441286 Научете повече за цената на Morph AI (MORPHAI)

Токеномика на Morph AI (MORPHAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Morph AI (MORPHAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MORPHAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MORPHAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MORPHAI, разгледайте цената в реално време на токените MORPHAI!

Прогноза за цената за MORPHAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме MORPHAI? Нашата страница за прогноза за цената MORPHAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MORPHAI сега!

