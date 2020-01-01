Токеномика на Moove Protocol (MOOVE) Открийте ключова информация за Moove Protocol (MOOVE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Moove Protocol (MOOVE) Moove Protocol can be considered a social initiative aimed at fostering a community of builders, creators, and visionaries to develop the next-generation cryptocurrency. The movement aims to provide a new standard for community-oriented tokens. MOOVE is launched to incentivize early support of Cow Cow and is the go-token for the entire Cow Cow ecosystem and future developments. In addition to Cow Cow, the ambitions include utilities around the incubator and other technical products. Официален уебсайт: https://mooveprotocol.ai

Токеномика и анализ на цената за Moove Protocol (MOOVE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Moove Protocol (MOOVE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 31.91K $ 31.91K $ 31.91K Общо предлагане: $ 23.00M $ 23.00M $ 23.00M Циркулиращо предлагане: $ 22.89M $ 22.89M $ 22.89M FDV (оценка при пълна реализация): $ 32.06K $ 32.06K $ 32.06K Рекорд за всички времена: $ 0.230077 $ 0.230077 $ 0.230077 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00130895 $ 0.00130895 $ 0.00130895 Текуща цена: $ 0.00139401 $ 0.00139401 $ 0.00139401 Научете повече за цената на Moove Protocol (MOOVE)

Токеномика на Moove Protocol (MOOVE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Moove Protocol (MOOVE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MOOVE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MOOVE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOOVE, разгледайте цената в реално време на токените MOOVE!

Прогноза за цената за MOOVE Искате ли да знаете какъв път може да поеме MOOVE? Нашата страница за прогноза за цената MOOVE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MOOVE сега!

