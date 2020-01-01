Токеномика на moonthat coin (MOONTHAT)
Информация за moonthat coin (MOONTHAT)
Our mission is simple yet powerful: "Moon that!" This phrase embodies the heart of our vibrant and loving community. We are united by a shared vision to uplift and empower everyone to achieve their fullest potential. At the core of who we are is a desire to see every individual succeed, no matter their background, goals, or challenges. Together, we are committed to building a world where positivity reigns, and dreams come true.
We firmly believe that optimism and good vibes can change lives, and we work tirelessly to spread that energy far and wide. Every interaction, message, and action is rooted in kindness and encouragement, creating a ripple effect of hope and inspiration. Through our signature phrase—"Moon that!"—we aim to remind everyone to dream big, take bold steps, and never let fear or doubt hold them back. This is more than just words; it’s a call to action, a way of life, and a mantra for success.
"Moon that!" is more than a phrase—it’s a movement. It’s about looking at every challenge as an opportunity to rise higher. It’s about refusing to settle for less than what you deserve and striving for greatness in every aspect of life. When you say "Moon that!" you’re declaring your commitment to pursuing your passions, supporting others in their journeys, and believing in the power of a united community.
Our community is a safe space for people from all walks of life to come together, share their dreams, and find the support they need to make those dreams a reality. Whether you’re reaching for personal goals, professional success, or simply looking for motivation to keep going, you’ll find it here. Together, we celebrate victories big and small, learn from setbacks, and cheer each other on every step of the way.
So let’s take this journey together, lifting each other up and spreading positivity wherever we go. Let’s embrace the power of optimism and the strength of a supportive community. Let’s dream, create, and achieve—together. And most importantly, let’s always remember to "Moon that!" Now is the time to rise above and make great things happen. Let’s join forces, share our light, and MOON THAT!
Токеномика и анализ на цената за moonthat coin (MOONTHAT)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за moonthat coin (MOONTHAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на moonthat coin (MOONTHAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на moonthat coin (MOONTHAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой MOONTHAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой MOONTHAT токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOONTHAT, разгледайте цената в реално време на токените MOONTHAT!
Прогноза за цената за MOONTHAT
Искате ли да знаете какъв път може да поеме MOONTHAT? Нашата страница за прогноза за цената MOONTHAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
