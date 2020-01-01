Токеномика на MoonsDust (MOOND) Открийте ключова информация за MoonsDust (MOOND), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MoonsDust (MOOND) Reddit Community Points Swap (RCPswap.com) is an Automated Marketing Making DEX protocol deployed on Reddit Arbitrum network. RCPswap is powered by the MOOND token and is a venture developed by MoonsDust - company based in Cyprus. Currently we support r/Cryptocurrency MOONs and r/Fortnite BRICKs, RCPswap will support every new RCP that Reddit introduce. RCPswap fees are 0.9% which gets divided between Liquidity Providers- 0.75% and MoonsDust Treasury- 0.15%. MoonsDust Treasury funds are used to monthly MOOND buyback & burn. In addition, MoonsDust have also developed MoonSSwap.com which is an atomic swap service for Reddit Community Points that distribute it’s profits among MOOND tokens holders. Официален уебсайт: https://www.moonsdust.com/ Купете MOOND сега!

Токеномика и анализ на цената за MoonsDust (MOOND) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MoonsDust (MOOND), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.95K $ 4.95K $ 4.95K Общо предлагане: $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Циркулиращо предлагане: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.30K $ 8.30K $ 8.30K Рекорд за всички времена: $ 0.568842 $ 0.568842 $ 0.568842 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00109452 $ 0.00109452 $ 0.00109452 Текуща цена: $ 0.00251403 $ 0.00251403 $ 0.00251403 Научете повече за цената на MoonsDust (MOOND)

Токеномика на MoonsDust (MOOND): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MoonsDust (MOOND) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MOOND токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MOOND токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOOND, разгледайте цената в реално време на токените MOOND!

