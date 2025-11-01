Информация за цената за Moonsama (SAMA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00225343 $ 0.00225343 $ 0.00225343 24-часов нисък $ 0.00300574 $ 0.00300574 $ 0.00300574 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00225343$ 0.00225343 $ 0.00225343 24-часов висок $ 0.00300574$ 0.00300574 $ 0.00300574 Рекорд за всички времена $ 0.072871$ 0.072871 $ 0.072871 Най-ниска цена $ 0.00182697$ 0.00182697 $ 0.00182697 Промяна на цената (1ч) +0.58% Промяна на цената (1д) -12.05% Промяна на цената (7д) -19.14% Промяна на цената (7д) -19.14%

Цената в реално време за Moonsama (SAMA) е$0.00263091. През последните 24 часа SAMA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00225343 до най-висока стойност $ 0.00300574, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SAMA е $ 0.072871, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00182697.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SAMA има промяна от +0.58% за последния час, -12.05% за 24 часа и -19.14% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Moonsama (SAMA)

Пазарна капитализация $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Циркулиращо предлагане 745.50M 745.50M 745.50M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Moonsama е $ 1.96M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SAMA е 745.50M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.63M.