Токеномика на MoonPrime Games (LUNAR) Открийте ключова информация за MoonPrime Games (LUNAR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MoonPrime Games (LUNAR) MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services. Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch. The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services. MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team. The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing. Официален уебсайт: https://moonprime.games/ Купете LUNAR сега!

Токеномика и анализ на цената за MoonPrime Games (LUNAR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MoonPrime Games (LUNAR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 590.81K $ 590.81K $ 590.81K Общо предлагане: $ 900.31M $ 900.31M $ 900.31M Циркулиращо предлагане: $ 900.31M $ 900.31M $ 900.31M FDV (оценка при пълна реализация): $ 590.81K $ 590.81K $ 590.81K Рекорд за всички времена: $ 0.00965546 $ 0.00965546 $ 0.00965546 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00065624 $ 0.00065624 $ 0.00065624 Научете повече за цената на MoonPrime Games (LUNAR)

Токеномика на MoonPrime Games (LUNAR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MoonPrime Games (LUNAR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LUNAR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LUNAR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LUNAR, разгледайте цената в реално време на токените LUNAR!

Прогноза за цената за LUNAR Искате ли да знаете какъв път може да поеме LUNAR? Нашата страница за прогноза за цената LUNAR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LUNAR сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!