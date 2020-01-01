Токеномика на Moonland Metaverse Token (MTK) Открийте ключова информация за Moonland Metaverse Token (MTK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Moonland Metaverse Token (MTK) Moonland is a web3 game which combines the quality, fun and engagement of web2 games with the power of blockchain. MTK will allow players to participate in a decentralized economy inside the galactic marketplace, this will greatly enhance gamers experience by allowing them to trade their in-game items with other participants in the game. The goal for the MTK token is to allow anyone to buy, sell, items, weapons, skins, land, spaceships, spare parts, energy, pets, etc. Moonland itself is built on unreal engine 5, which means we aimed for quality above all, the music, sound design has been completely built from scratch and customized for each experience inside of Moonland. Официален уебсайт: https://www.moonlandmeta.com

Токеномика и анализ на цената за Moonland Metaverse Token (MTK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Moonland Metaverse Token (MTK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.96K $ 3.96K $ 3.96K Общо предлагане: $ 634.57M $ 634.57M $ 634.57M Циркулиращо предлагане: $ 58.33M $ 58.33M $ 58.33M FDV (оценка при пълна реализация): $ 43.09K $ 43.09K $ 43.09K Рекорд за всички времена: $ 0.00227936 $ 0.00227936 $ 0.00227936 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Moonland Metaverse Token (MTK)

Токеномика на Moonland Metaverse Token (MTK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Moonland Metaverse Token (MTK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MTK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MTK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MTK, разгледайте цената в реално време на токените MTK!

Прогноза за цената за MTK Искате ли да знаете какъв път може да поеме MTK? Нашата страница за прогноза за цената MTK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

