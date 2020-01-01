Токеномика на MoonDog AI (MDOGAI) Открийте ключова информация за MoonDog AI (MDOGAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MoonDog AI (MDOGAI) ChadFi is an all-in-one cryptocurrency trading platform designed to simplify and enhance the trading experience. It addresses common challenges faced by traders, such as information overload, security concerns, and time management issues, by integrating advanced tools and AI-driven insights into a single, user-friendly interface. The platform's core feature is MoonDog, an AI Trading Co-Pilot that provides real-time market analysis, identifies high-probability trading setups, and offers personalized trading recommendations. ChadFi aims to empower traders with the tools they need to make informed decisions, maximize profitability, and reclaim their time and freedom. Официален уебсайт: https://www.basedmoondog.com/ Бяла книга: https://moondog-1.gitbook.io/moondog

Токеномика и анализ на цената за MoonDog AI (MDOGAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MoonDog AI (MDOGAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.06K $ 13.06K $ 13.06K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.06K $ 13.06K $ 13.06K Рекорд за всички времена: $ 0.01391801 $ 0.01391801 $ 0.01391801 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0000081 $ 0.0000081 $ 0.0000081 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на MoonDog AI (MDOGAI)

Токеномика на MoonDog AI (MDOGAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MoonDog AI (MDOGAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MDOGAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MDOGAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MDOGAI, разгледайте цената в реално време на токените MDOGAI!

Прогноза за цената за MDOGAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме MDOGAI? Нашата страница за прогноза за цената MDOGAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

