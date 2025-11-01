Информация за цената за Mooncoin (MOONCOIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001956 $ 0.00001956 $ 0.00001956 24-часов нисък $ 0.00003678 $ 0.00003678 $ 0.00003678 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001956$ 0.00001956 $ 0.00001956 24-часов висок $ 0.00003678$ 0.00003678 $ 0.00003678 Рекорд за всички времена $ 0.00514511$ 0.00514511 $ 0.00514511 Най-ниска цена $ 0.00001956$ 0.00001956 $ 0.00001956 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) -17.14% Промяна на цената (7д) -29.51% Промяна на цената (7д) -29.51%

Цената в реално време за Mooncoin (MOONCOIN) е$0.00003047. През последните 24 часа MOONCOIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001956 до най-висока стойност $ 0.00003678, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MOONCOIN е $ 0.00514511, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001956.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MOONCOIN има промяна от +0.01% за последния час, -17.14% за 24 часа и -29.51% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mooncoin (MOONCOIN)

Пазарна капитализация $ 30.44K$ 30.44K $ 30.44K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 30.44K$ 30.44K $ 30.44K Циркулиращо предлагане 998.91M 998.91M 998.91M Общо предлагане 998,910,427.028648 998,910,427.028648 998,910,427.028648

Текущата пазарна капитализация на Mooncoin е $ 30.44K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MOONCOIN е 998.91M, като общото предлагане е 998910427.028648. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 30.44K.