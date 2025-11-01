Информация за цената за Mooncat (MOONCAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00167769 $ 0.00167769 $ 0.00167769 24-часов нисък $ 0.00191529 $ 0.00191529 $ 0.00191529 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00167769$ 0.00167769 $ 0.00167769 24-часов висок $ 0.00191529$ 0.00191529 $ 0.00191529 Рекорд за всички времена $ 0.00888346$ 0.00888346 $ 0.00888346 Най-ниска цена $ 0.00156315$ 0.00156315 $ 0.00156315 Промяна на цената (1ч) -0.12% Промяна на цената (1д) -1.59% Промяна на цената (7д) -26.23% Промяна на цената (7д) -26.23%

Цената в реално време за Mooncat (MOONCAT) е$0.00172064. През последните 24 часа MOONCAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00167769 до най-висока стойност $ 0.00191529, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MOONCAT е $ 0.00888346, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00156315.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MOONCAT има промяна от -0.12% за последния час, -1.59% за 24 часа и -26.23% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mooncat (MOONCAT)

Пазарна капитализация $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Циркулиращо предлагане 999.90M 999.90M 999.90M Общо предлагане 999,898,597.935123 999,898,597.935123 999,898,597.935123

Текущата пазарна капитализация на Mooncat е $ 1.72M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MOONCAT е 999.90M, като общото предлагане е 999898597.935123. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.72M.