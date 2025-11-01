Информация за цената за Moona Lisa (MOONA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00007325 $ 0.00007325 $ 0.00007325 24-часов нисък $ 0.00007544 $ 0.00007544 $ 0.00007544 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00007325$ 0.00007325 $ 0.00007325 24-часов висок $ 0.00007544$ 0.00007544 $ 0.00007544 Рекорд за всички времена $ 0.00913512$ 0.00913512 $ 0.00913512 Най-ниска цена $ 0.00007325$ 0.00007325 $ 0.00007325 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +2.31% Промяна на цената (7д) -14.53% Промяна на цената (7д) -14.53%

Цената в реално време за Moona Lisa (MOONA) е$0.00007517. През последните 24 часа MOONA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00007325 до най-висока стойност $ 0.00007544, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MOONA е $ 0.00913512, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00007325.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MOONA има промяна от -- за последния час, +2.31% за 24 часа и -14.53% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Moona Lisa (MOONA)

Пазарна капитализация $ 75.17K$ 75.17K $ 75.17K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 75.17K$ 75.17K $ 75.17K Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,996,574.276428 999,996,574.276428 999,996,574.276428

Текущата пазарна капитализация на Moona Lisa е $ 75.17K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MOONA е 1000.00M, като общото предлагане е 999996574.276428. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 75.17K.