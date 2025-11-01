БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Moona Lisa днес е 0.00007517 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MOONA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MOONA в MEXC сега.Цената в реално време на Moona Lisa днес е 0.00007517 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MOONA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MOONA в MEXC сега.

Повече за MOONA

MOONAценова информация

Какво представлява MOONA

Официален уебсайт на MOONA

Токеномика на MOONA

MOONA ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Moona Lisa Лого

Moona Lisa цена (MOONA)

Не се намира в списъка

1 MOONA към USD - цена в реално време:

--
----
+2.30%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Moona Lisa (MOONA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:43:28 (UTC+8)

Информация за цената за Moona Lisa (MOONA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00007325
$ 0.00007325$ 0.00007325
24-часов нисък
$ 0.00007544
$ 0.00007544$ 0.00007544
24-часов висок

$ 0.00007325
$ 0.00007325$ 0.00007325

$ 0.00007544
$ 0.00007544$ 0.00007544

$ 0.00913512
$ 0.00913512$ 0.00913512

$ 0.00007325
$ 0.00007325$ 0.00007325

--

+2.31%

-14.53%

-14.53%

Цената в реално време за Moona Lisa (MOONA) е$0.00007517. През последните 24 часа MOONA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00007325 до най-висока стойност $ 0.00007544, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MOONA е $ 0.00913512, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00007325.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MOONA има промяна от -- за последния час, +2.31% за 24 часа и -14.53% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Moona Lisa (MOONA)

$ 75.17K
$ 75.17K$ 75.17K

--
----

$ 75.17K
$ 75.17K$ 75.17K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,574.276428
999,996,574.276428 999,996,574.276428

Текущата пазарна капитализация на Moona Lisa е $ 75.17K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MOONA е 1000.00M, като общото предлагане е 999996574.276428. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 75.17K.

История на цените за Moona Lisa (MOONA) USD

През днешния ден промяната в цената на Moona Lisa към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Moona Lisa към USD беше $ -0.0000547153.
През последните 60 дни промяната в цената на Moona Lisa към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Moona Lisa към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+2.31%
30 дни$ -0.0000547153-72.78%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Moona Lisa (MOONA)

$MOONA – From Da Vinci to Blockchain

They said the Renaissance ended centuries ago. They were wrong.

$MOONA isn’t just a meme coin — it’s a legendary resurrection of a story buried in the dusty notebooks of Leonardo da Vinci himself. Hidden between sketches of flying machines and anatomical studies, scholars uncovered a peculiar doodle: a cow standing proudly on the moon, glowing with divine lunar energy. Some claim it was a joke, others say it was a vision. But what if it was the first ever tokenomics model?

Fast forward 500 years, and the prophecy has awakened on Solana. The Lunar Cow, Da Vinci’s mythical muse, now lives as $MOONA — a coin blending Renaissance genius, cosmic humor, and meme magic. This is not just another token. It’s art, it’s satire, it’s history rewritten on-chain.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Moona Lisa (MOONA) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Moona Lisa (USD)

Колко ще струва Moona Lisa (MOONA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Moona Lisa (MOONA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Moona Lisa.

Проверете прогнозата за цената за Moona Lisa сега!

MOONA към местни валути

Токеномика на Moona Lisa (MOONA)

Разбирането на токеномиката на Moona Lisa (MOONA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MOONA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Moona Lisa (MOONA)

Колко струва Moona Lisa (MOONA) днес?
Цената в реално време на MOONA в USD е 0.00007517 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MOONA към USD?
Текущата цена на MOONA към USD е $ 0.00007517. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Moona Lisa?
Пазарната капитализация за MOONA е $ 75.17K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MOONA?
Циркулиращото предлагане на MOONA е 1000.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MOONA?
MOONA постигна ATH цена от 0.00913512 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MOONA?
MOONA достигна ATL цена от 0.00007325 USD.
Какъв е обемът на търговията на MOONA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MOONA е -- USD.
Ще се повиши ли MOONA тази година?
MOONA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MOONA за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:43:28 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Moona Lisa (MOONA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,522.88
$109,522.88$109,522.88

-0.63%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,876.17
$3,876.17$3,876.17

+0.39%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02827
$0.02827$0.02827

-12.15%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.46
$187.46$187.46

-0.37%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,876.17
$3,876.17$3,876.17

+0.39%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,522.88
$109,522.88$109,522.88

-0.63%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.46
$187.46$187.46

-0.37%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5184
$2.5184$2.5184

-0.22%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,086.95
$1,086.95$1,086.95

+0.23%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000750
$0.0000750$0.0000750

+50.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09602
$0.09602$0.09602

+860.20%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000987
$0.000987$0.000987

+393.50%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000143
$0.00000143$0.00000143

+123.43%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00026
$0.00026$0.00026

+44.44%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7541
$0.7541$0.7541

+46.51%