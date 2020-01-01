Токеномика на Moon Tropica (CAH) Открийте ключова информация за Moon Tropica (CAH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Moon Tropica (CAH) Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up! Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture. Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory! Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes. The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse. Официален уебсайт: http://moontropica.com Купете CAH сега!

Токеномика и анализ на цената за Moon Tropica (CAH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Moon Tropica (CAH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.66M $ 4.66M $ 4.66M Общо предлагане: $ 3.50M $ 3.50M $ 3.50M Циркулиращо предлагане: $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.81M $ 5.81M $ 5.81M Рекорд за всички времена: $ 53.6 $ 53.6 $ 53.6 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.136106 $ 0.136106 $ 0.136106 Текуща цена: $ 1.66 $ 1.66 $ 1.66 Научете повече за цената на Moon Tropica (CAH)

Токеномика на Moon Tropica (CAH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Moon Tropica (CAH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CAH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CAH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CAH, разгледайте цената в реално време на токените CAH!

Прогноза за цената за CAH Искате ли да знаете какъв път може да поеме CAH? Нашата страница за прогноза за цената CAH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CAH сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!