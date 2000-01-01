Токеномика на Moon Roll Coin (MRC) Открийте ключова информация за Moon Roll Coin (MRC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Moon Roll Coin (MRC) MRC is online tokenized gaming platform. Combining cryptocurrency, NFTs, staking, live gaming, roulette and much much more all under one platform. MRC platform currently hosts over 2000 live games. Stake MRC to enter into our lottery. MRC token is a deflationary currency enabled for the Moon Roll Coin gaming platform. This added feature allows users to perform staking actions along with in house purchases/spends. MRC is KYC / AML compliant and operates to the highest standard. Официален уебсайт: https://moonroll.io/ Купете MRC сега!

Токеномика и анализ на цената за Moon Roll Coin (MRC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Moon Roll Coin (MRC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 854.11M $ 854.11M $ 854.11M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Рекорд за всички времена: $ 0.0029097 $ 0.0029097 $ 0.0029097 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00258303 $ 0.00258303 $ 0.00258303 Научете повече за цената на Moon Roll Coin (MRC)

Токеномика на Moon Roll Coin (MRC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Moon Roll Coin (MRC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MRC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MRC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MRC, разгледайте цената в реално време на токените MRC!

Прогноза за цената за MRC Искате ли да знаете какъв път може да поеме MRC? Нашата страница за прогноза за цената MRC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MRC сега!

