Токеномика и анализ на цената за Moon Rocks (MROCKS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Moon Rocks (MROCKS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Рекорд за всички времена: $ 0.00798221 $ 0.00798221 $ 0.00798221 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00065465 $ 0.00065465 $ 0.00065465 Текуща цена: $ 0.00156262 $ 0.00156262 $ 0.00156262 Научете повече за цената на Moon Rocks (MROCKS) Купете MROCKS сега!

Информация за Moon Rocks (MROCKS) Официален уебсайт: https://moonsters.io Бяла книга: https://moonsters.gitbook.io/litepaper/

Токеномика на Moon Rocks (MROCKS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Moon Rocks (MROCKS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MROCKS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MROCKS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MROCKS, разгледайте цената в реално време на токените MROCKS!

Прогноза за цената за MROCKS Искате ли да знаете какъв път може да поеме MROCKS? Нашата страница за прогноза за цената MROCKS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MROCKS сега!

