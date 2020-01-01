Токеномика на Moon Rabbit (AAA) Открийте ключова информация за Moon Rabbit (AAA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Moon Rabbit (AAA) Moon Rabbit has built a general purpose Substrate-based Layer0 and Layer1 web3 infrastructure to enable any projects in the world to launch their own Jurisdiction (blockchain or crypto, be it general purpose, DeFi, NFT, eSports or anything else). Our network is live at hole.moonrabbit.com is maintained and powered by a global community of blockchain enthusiasts. Over 20 million blocks have been produced on our blockchain so far without a single incident or any downtime, making it one of the oldest and most resilient chains in the world. Официален уебсайт: https://moonrabbit.com/

Токеномика и анализ на цената за Moon Rabbit (AAA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Moon Rabbit (AAA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 Общо предлагане: $ 2.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 560.02 Рекорд за всички времена: $ 0.00578477 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Moon Rabbit (AAA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Moon Rabbit (AAA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AAA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AAA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AAA, разгледайте цената в реално време на токените AAA!

Прогноза за цената за AAA Искате ли да знаете какъв път може да поеме AAA? Нашата страница за прогноза за цената AAA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

