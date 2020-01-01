Токеномика на Moon DAO (MOONEY) Открийте ключова информация за Moon DAO (MOONEY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Moon DAO (MOONEY) "MoonDAO's mission is to decentralize access to space. MoonDAO represents a decentralized, international, inclusive, and transparent approach to space exploration. As part of MoonDAOs mission, we will send MoonDAO members to space and beyond, as well as fund space research and further humanities exploration of the unknown! Our governance token, MOONEY, is used for decentralized community governance and gives its owners voting rights in directing the decisions made by MoonDAO. There is a fixed supply of MOONEY." Официален уебсайт: https://moondao.com/ Бяла книга: https://moondao.com/docs/introduction Купете MOONEY сега!

Токеномика и анализ на цената за Moon DAO (MOONEY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Moon DAO (MOONEY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 2.62B $ 2.62B $ 2.62B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 994.15K $ 994.15K $ 994.15K Рекорд за всички времена: $ 0.089878 $ 0.089878 $ 0.089878 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00037962 $ 0.00037962 $ 0.00037962 Научете повече за цената на Moon DAO (MOONEY)

Токеномика на Moon DAO (MOONEY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Moon DAO (MOONEY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MOONEY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MOONEY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOONEY, разгледайте цената в реално време на токените MOONEY!

Прогноза за цената за MOONEY Искате ли да знаете какъв път може да поеме MOONEY? Нашата страница за прогноза за цената MOONEY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MOONEY сега!

