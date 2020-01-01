Токеномика на MooMoo Token (MOO) Открийте ключова информация за MooMoo Token (MOO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MooMoo Token (MOO) MooMoo is a new token powering the Cows Gone Mad NFT ecosystem and specially its immersive game Cows Gone Mad: Battle for Pasture Prime. Built on the Solana blockchain, MooMoo tokens offer scalability and low transaction fees, serving as the primary in-game currency. This integration bridges the digital art and gaming worlds, enabling NFT holders to seamlessly utilise their assets within the game and the rest of the ecosystem. Официален уебсайт: https://cowsgonemad.io/ Бяла книга: https://cowsgonemad.io/docs/v1.6.6%20Cows%20Gone%20Mad%20Whitepaper%202024.pdf Купете MOO сега!

Токеномика и анализ на цената за MooMoo Token (MOO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MooMoo Token (MOO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 936.46K $ 936.46K $ 936.46K Общо предлагане: $ 811.99M $ 811.99M $ 811.99M Циркулиращо предлагане: $ 811.99M $ 811.99M $ 811.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 936.46K $ 936.46K $ 936.46K Рекорд за всички времена: $ 0.00457964 $ 0.00457964 $ 0.00457964 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00115329 $ 0.00115329 $ 0.00115329 Научете повече за цената на MooMoo Token (MOO)

Токеномика на MooMoo Token (MOO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MooMoo Token (MOO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MOO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MOO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOO, разгледайте цената в реално време на токените MOO!

Прогноза за цената за MOO Искате ли да знаете какъв път може да поеме MOO? Нашата страница за прогноза за цената MOO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MOO сега!

