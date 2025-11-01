Информация за цената за Moolah (MOOLAH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00880601 $ 0.00880601 $ 0.00880601 24-часов нисък $ 0.01306568 $ 0.01306568 $ 0.01306568 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00880601$ 0.00880601 $ 0.00880601 24-часов висок $ 0.01306568$ 0.01306568 $ 0.01306568 Рекорд за всички времена $ 0.01306568$ 0.01306568 $ 0.01306568 Най-ниска цена $ 0.0034949$ 0.0034949 $ 0.0034949 Промяна на цената (1ч) +1.33% Промяна на цената (1д) +34.91% Промяна на цената (7д) +67.73% Промяна на цената (7д) +67.73%

Цената в реално време за Moolah (MOOLAH) е$0.01198072. През последните 24 часа MOOLAH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00880601 до най-висока стойност $ 0.01306568, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MOOLAH е $ 0.01306568, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0034949.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MOOLAH има промяна от +1.33% за последния час, +34.91% за 24 часа и +67.73% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Moolah (MOOLAH)

Пазарна капитализация $ 11.98M$ 11.98M $ 11.98M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.98M$ 11.98M $ 11.98M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Moolah е $ 11.98M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MOOLAH е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.98M.