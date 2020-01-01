Токеномика на MOOD AI (MOOD)
Информация за MOOD AI (MOOD)
MOOD AI is an AI-powered Telegram bot that monitors and analyzes the emotional sentiment in crypto communities in real-time. It operates where crypto lives—on Telegram—by scanning and processing thousands of messages from token-specific groups, chat threads, and community discussions. Using advanced natural language processing (NLP) and deep learning models trained specifically on crypto slang, trading jargon, and market behavior, MOOD AI can detect the emotional pulse behind a token long before price action occurs.
Users simply subscribe to the tokens they're interested in and receive live updates in the form of interactive MOOD CHARTS, which visualize the sentiment momentum—bullish or bearish—over time. These charts are enriched by AI-driven alerts that notify users of sudden mood shifts, helping them front-run the crowd when hype or panic starts to build.
MOOD AI is designed as a tool for edge-seekers, degen traders, and crypto analysts who want to act not just on what the market does, but what the crowd feels—a critical signal in the fast-paced, emotion-driven world of crypto trading.
Whether it’s spotting a pre-pump frenzy, sensing incoming FUD, or monitoring whale-led discussions, MOOD AI brings a new category of alpha: Emotion-as-a-Service.
Токеномика и анализ на цената за MOOD AI (MOOD)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MOOD AI (MOOD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на MOOD AI (MOOD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на MOOD AI (MOOD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой MOOD токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой MOOD токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOOD, разгледайте цената в реално време на токените MOOD!
