Какво е Moo Tun (MOOTUN)

Moo Tun (MOO DENGS older Brother) aims to create an unique community involved in a lot of activities such as meme contest , raid contest and a lot more. Moo Tun is a new token build on eth chain with 0% tax on buy and sell and with the liquidity pool burned forever. In the peaceful rivers of Thailand, Moo Tun, a gentle and protective hippo, roams the waters, always watching over his playful younger sister, Moo Deng. Moo Tun is known for his calm demeanor and strong protective instincts, especially when it comes to his sister, who loves to splash and play in the river currents.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Moo Tun (MOOTUN) ресурс Официален уеб сайт