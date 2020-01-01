Токеномика на MOO MOO (MOOMOO) Открийте ключова информация за MOO MOO (MOOMOO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MOO MOO (MOOMOO) Welcome to the world of MOO MOO. MOO MOO is not just a memecoin; it’s a revolution in the meme economy. built on the Aptos blockchain, Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! we believe in the power of memes, the strength of community, and the excitement of the crypto world. Our mission is to create a fun and engaging ecosystem where every holder is part of the pack. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer eager to join the latest trend, MOO MOO offers an accessible and rewarding experience. Официален уебсайт: https://www.moo.meme/ Купете MOOMOO сега!

Токеномика и анализ на цената за MOO MOO (MOOMOO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MOO MOO (MOOMOO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.64K $ 3.64K $ 3.64K Общо предлагане: $ 571.65M $ 571.65M $ 571.65M Циркулиращо предлагане: $ 571.65M $ 571.65M $ 571.65M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.64K $ 3.64K $ 3.64K Рекорд за всички времена: $ 0.064336 $ 0.064336 $ 0.064336 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на MOO MOO (MOOMOO)

Токеномика на MOO MOO (MOOMOO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MOO MOO (MOOMOO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MOOMOO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MOOMOO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOOMOO, разгледайте цената в реално време на токените MOOMOO!

Прогноза за цената за MOOMOO Искате ли да знаете какъв път може да поеме MOOMOO? Нашата страница за прогноза за цената MOOMOO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MOOMOO сега!

