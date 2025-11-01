Информация за цената за Moo (MOO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.14% Промяна на цената (1д) +1.41% Промяна на цената (7д) -15.92% Промяна на цената (7д) -15.92%

Цената в реално време за Moo (MOO) е--. През последните 24 часа MOO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MOO е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MOO има промяна от -0.14% за последния час, +1.41% за 24 часа и -15.92% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Moo (MOO)

Пазарна капитализация $ 148.84K$ 148.84K $ 148.84K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 179.14K$ 179.14K $ 179.14K Циркулиращо предлагане 348.95T 348.95T 348.95T Общо предлагане 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Moo е $ 148.84K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MOO е 348.95T, като общото предлагане е 420000000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 179.14K.