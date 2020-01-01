Токеномика на Monsta Infinite (MONI) Открийте ключова информация за Monsta Infinite (MONI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Monsta Infinite (MONI) Monsta Infinite is a decentralized game universe where anyone can earn tokens through playing the game competitively or for leisure. Monsta is an enigmatic and peculiar species living in SHANI, and they are from the age before dinosaurs. But now they have a catastrophic threat, JILAKA. They may be eradicated if the situation remains the same. So they wake their earliest ancestors, the Inception Monsta, from dormancy. Inception Monsta used their unique biological network to contact humans through blockchain technology. They seek our leadership and guidance to bring victory to their homeland. As a reward, they will grant us their most valuable resource on the planet, Stamen Tellus Token, and reckon you as their master for helping them to defeat JILAKA. Официален уебсайт: https://monstainfinite.com/ Купете MONI сега!

Токеномика и анализ на цената за Monsta Infinite (MONI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Monsta Infinite (MONI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 81.37K $ 81.37K $ 81.37K Общо предлагане: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M Циркулиращо предлагане: $ 36.87M $ 36.87M $ 36.87M FDV (оценка при пълна реализация): $ 595.88K $ 595.88K $ 595.88K Рекорд за всички времена: $ 4.87 $ 4.87 $ 4.87 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00177851 $ 0.00177851 $ 0.00177851 Текуща цена: $ 0.00221603 $ 0.00221603 $ 0.00221603 Научете повече за цената на Monsta Infinite (MONI)

Токеномика на Monsta Infinite (MONI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Monsta Infinite (MONI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MONI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MONI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MONI, разгледайте цената в реално време на токените MONI!

Прогноза за цената за MONI Искате ли да знаете какъв път може да поеме MONI? Нашата страница за прогноза за цената MONI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MONI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!