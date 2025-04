Какво е Monku (MONKU)

Introducing $MONKU, the playful monkey mascot hopping around the Solana blockchain! Straight from the digital jungle, $MONKU is the meme token that's all about positive energy and excitement. We're swinging from the treetops with enthusiasm, ready to spread the $MONKU cheer! Our little $MONKU is mighty, nimble, and ready for some blockchain fun. He symbolizes the spirit of the crypto community – fun, vibrant, and full of surprises.

