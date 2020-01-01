Токеномика на Monkeys Token (MONKEYS) Открийте ключова информация за Monkeys Token (MONKEYS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Monkeys Token (MONKEYS) The Monkeys Token is a decentralized community passionately supporting Elon Musk's Twitter List and all things primate-related within the meme king's repertoire. As the one and only Monkeys Tribe recognized across all social media and crypto trading platforms, we're leaving our mark on billboards worldwide. Our community-driven Monkey Business strategies will make us an unstoppable force that will inevitably take us to Mars. Come monkey around on socials with us as we interact with the man, the myth, the legend, Elon Musk! Официален уебсайт: https://www.monkeystoken.io/ Купете MONKEYS сега!

Токеномика и анализ на цената за Monkeys Token (MONKEYS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Monkeys Token (MONKEYS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 196.42K $ 196.42K $ 196.42K Рекорд за всички времена: $ 0.00007962 $ 0.00007962 $ 0.00007962 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Monkeys Token (MONKEYS)

Токеномика на Monkeys Token (MONKEYS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Monkeys Token (MONKEYS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MONKEYS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MONKEYS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MONKEYS, разгледайте цената в реално време на токените MONKEYS!

Прогноза за цената за MONKEYS Искате ли да знаете какъв път може да поеме MONKEYS? Нашата страница за прогноза за цената MONKEYS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MONKEYS сега!

