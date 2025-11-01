БорсаDEX+
Цената в реално време на Monkey The Picasso днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MONKEY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MONKEY в MEXC сега.Цената в реално време на Monkey The Picasso днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MONKEY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MONKEY в MEXC сега.

Повече за MONKEY

MONKEYценова информация

Какво представлява MONKEY

Официален уебсайт на MONKEY

Токеномика на MONKEY

MONKEY ценова прогноза

Monkey The Picasso цена (MONKEY)

Не се намира в списъка

1 MONKEY към USD - цена в реално време:

--
----
+3.50%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Monkey The Picasso (MONKEY) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:46:07 (UTC+8)

Информация за цената за Monkey The Picasso (MONKEY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0055935
$ 0.0055935$ 0.0055935

$ 0
$ 0$ 0

+1.43%

+3.59%

-10.68%

-10.68%

Цената в реално време за Monkey The Picasso (MONKEY) е--. През последните 24 часа MONKEY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MONKEY е $ 0.0055935, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MONKEY има промяна от +1.43% за последния час, +3.59% за 24 часа и -10.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Monkey The Picasso (MONKEY)

$ 20.34K
$ 20.34K$ 20.34K

--
----

$ 20.98K
$ 20.98K$ 20.98K

949.82M
949.82M 949.82M

979,689,680.342344
979,689,680.342344 979,689,680.342344

Текущата пазарна капитализация на Monkey The Picasso е $ 20.34K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MONKEY е 949.82M, като общото предлагане е 979689680.342344. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 20.98K.

История на цените за Monkey The Picasso (MONKEY) USD

През днешния ден промяната в цената на Monkey The Picasso към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Monkey The Picasso към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Monkey The Picasso към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Monkey The Picasso към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+3.59%
30 дни$ 0-96.14%
60 дни$ 0-99.05%
90 дни$ 0--

Какво е Monkey The Picasso (MONKEY)

$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey’s artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Monkey The Picasso (MONKEY) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Monkey The Picasso (USD)

Колко ще струва Monkey The Picasso (MONKEY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Monkey The Picasso (MONKEY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Monkey The Picasso.

Проверете прогнозата за цената за Monkey The Picasso сега!

MONKEY към местни валути

Токеномика на Monkey The Picasso (MONKEY)

Разбирането на токеномиката на Monkey The Picasso (MONKEY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MONKEY сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Monkey The Picasso (MONKEY)

Колко струва Monkey The Picasso (MONKEY) днес?
Цената в реално време на MONKEY в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MONKEY към USD?
Текущата цена на MONKEY към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Monkey The Picasso?
Пазарната капитализация за MONKEY е $ 20.34K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MONKEY?
Циркулиращото предлагане на MONKEY е 949.82M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MONKEY?
MONKEY постигна ATH цена от 0.0055935 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MONKEY?
MONKEY достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на MONKEY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MONKEY е -- USD.
Ще се повиши ли MONKEY тази година?
MONKEY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MONKEY за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Monkey The Picasso (MONKEY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

