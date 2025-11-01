Информация за цената за Monkey The Picasso (MONKEY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.0055935$ 0.0055935 $ 0.0055935 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.43% Промяна на цената (1д) +3.59% Промяна на цената (7д) -10.68% Промяна на цената (7д) -10.68%

Цената в реално време за Monkey The Picasso (MONKEY) е--. През последните 24 часа MONKEY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MONKEY е $ 0.0055935, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MONKEY има промяна от +1.43% за последния час, +3.59% за 24 часа и -10.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Monkey The Picasso (MONKEY)

Пазарна капитализация $ 20.34K$ 20.34K $ 20.34K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 20.98K$ 20.98K $ 20.98K Циркулиращо предлагане 949.82M 949.82M 949.82M Общо предлагане 979,689,680.342344 979,689,680.342344 979,689,680.342344

Текущата пазарна капитализация на Monkey The Picasso е $ 20.34K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MONKEY е 949.82M, като общото предлагане е 979689680.342344. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 20.98K.