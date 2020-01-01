Токеномика на monkey puppet (PEDRO) Открийте ключова информация за monkey puppet (PEDRO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за monkey puppet (PEDRO) Monkey Puppet (PEDRO) is a fun token designed to embrace the awkward, side-eyed monkey character from the popular monkey reaction images and gif. Pedro's community will continue to create new artwork, phrases, memes, profile pics, and tools to spread the word about Pedro and his loveable, side-eyed glance. There have been talks to bring this character to life through AI allowing him to give his own reaction to posts on X and in the community chatroom. Официален уебсайт: https://monkeypuppet.xyz/ Купете PEDRO сега!

Токеномика и анализ на цената за monkey puppet (PEDRO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за monkey puppet (PEDRO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 46.20K $ 46.20K $ 46.20K Общо предлагане: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Циркулиращо предлагане: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 46.20K $ 46.20K $ 46.20K Рекорд за всички времена: $ 0.00121581 $ 0.00121581 $ 0.00121581 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на monkey puppet (PEDRO)

Токеномика на monkey puppet (PEDRO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на monkey puppet (PEDRO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PEDRO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PEDRO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PEDRO, разгледайте цената в реално време на токените PEDRO!

Прогноза за цената за PEDRO Искате ли да знаете какъв път може да поеме PEDRO? Нашата страница за прогноза за цената PEDRO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PEDRO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!