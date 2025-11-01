Информация за цената за Monke Phone (MONKEPHONE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00176224$ 0.00176224 $ 0.00176224 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) -0.06% Промяна на цената (7д) -6.26% Промяна на цената (7д) -6.26%

Цената в реално време за Monke Phone (MONKEPHONE) е--. През последните 24 часа MONKEPHONE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MONKEPHONE е $ 0.00176224, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MONKEPHONE има промяна от +0.01% за последния час, -0.06% за 24 часа и -6.26% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Monke Phone (MONKEPHONE)

Пазарна капитализация $ 74.14K$ 74.14K $ 74.14K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 74.14K$ 74.14K $ 74.14K Циркулиращо предлагане 999.41M 999.41M 999.41M Общо предлагане 999,405,484.370637 999,405,484.370637 999,405,484.370637

Текущата пазарна капитализация на Monke Phone е $ 74.14K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MONKEPHONE е 999.41M, като общото предлагане е 999405484.370637. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 74.14K.