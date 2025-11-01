Информация за цената за MonezyCoin (MZC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00285357 $ 0.00285357 $ 0.00285357 24-часов нисък $ 0.0036075 $ 0.0036075 $ 0.0036075 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00285357$ 0.00285357 $ 0.00285357 24-часов висок $ 0.0036075$ 0.0036075 $ 0.0036075 Рекорд за всички времена $ 0.00536089$ 0.00536089 $ 0.00536089 Най-ниска цена $ 0.00285357$ 0.00285357 $ 0.00285357 Промяна на цената (1ч) +0.12% Промяна на цената (1д) -18.28% Промяна на цената (7д) -35.69% Промяна на цената (7д) -35.69%

Цената в реално време за MonezyCoin (MZC) е$0.00288407. През последните 24 часа MZC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00285357 до най-висока стойност $ 0.0036075, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MZC е $ 0.00536089, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00285357.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MZC има промяна от +0.12% за последния час, -18.28% за 24 часа и -35.69% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MonezyCoin (MZC)

Пазарна капитализация $ 22.16K$ 22.16K $ 22.16K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 285.49K$ 285.49K $ 285.49K Циркулиращо предлагане 7.68M 7.68M 7.68M Общо предлагане 98,998,905.62290694 98,998,905.62290694 98,998,905.62290694

Текущата пазарна капитализация на MonezyCoin е $ 22.16K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MZC е 7.68M, като общото предлагане е 98998905.62290694. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 285.49K.