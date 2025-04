Какво е Moneta (MNTA)

Moneta is a pioneering DeFi protocol allowing users to borrow ETH against their crypto assets without selling them. It targets degens with low capital, long-term project investors, and KOLs needing liquidity. With a streamlined process via Telegram bot or DApp, Moneta offers quick loan approvals and minimal fees (2% upfront and 1% daily interest). Initial incentives like low or no interest aim to attract early adopters. The platform emphasizes security with rigorous token contract verification and automatic liquidation safeguards. Overall, Moneta aims to simplify access to liquidity for diverse DeFi participants while ensuring user-friendly experiences and compliance.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!