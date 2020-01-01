Токеномика на Mondo Community Coin (MNDCC)
Информация за Mondo Community Coin (MNDCC)
Mondo thrives from the innovative strength of its ecosystem, the advantages of the blockchain and the community of people worldwide. With over 10,000 members in more than 40 countries. Regardless of whether you are an entrepreneur, employee or freelancer – if your ideals match our visions, we have the unique opportunity to work together for a better world of tomorrow.
Токеномика и анализ на цената за Mondo Community Coin (MNDCC)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mondo Community Coin (MNDCC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Mondo Community Coin (MNDCC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Mondo Community Coin (MNDCC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой MNDCC токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой MNDCC токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на MNDCC, разгледайте цената в реално време на токените MNDCC!
Прогноза за цената за MNDCC
Искате ли да знаете какъв път може да поеме MNDCC? Нашата страница за прогноза за цената MNDCC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.