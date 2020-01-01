Токеномика на Mondo Community Coin (MNDCC) Открийте ключова информация за Mondo Community Coin (MNDCC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mondo Community Coin (MNDCC) Mondo thrives from the innovative strength of its ecosystem, the advantages of the blockchain and the community of people worldwide. With over 10,000 members in more than 40 countries. Regardless of whether you are an entrepreneur, employee or freelancer – if your ideals match our visions, we have the unique opportunity to work together for a better world of tomorrow. Официален уебсайт: https://www.mondo-coin.com/ Купете MNDCC сега!

Токеномика и анализ на цената за Mondo Community Coin (MNDCC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mondo Community Coin (MNDCC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 126.54K $ 126.54K $ 126.54K Рекорд за всички времена: $ 2.09 $ 2.09 $ 2.09 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00070301 $ 0.00070301 $ 0.00070301 Научете повече за цената на Mondo Community Coin (MNDCC)

Токеномика на Mondo Community Coin (MNDCC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mondo Community Coin (MNDCC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MNDCC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MNDCC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MNDCC, разгледайте цената в реално време на токените MNDCC!

Прогноза за цената за MNDCC Искате ли да знаете какъв път може да поеме MNDCC? Нашата страница за прогноза за цената MNDCC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MNDCC сега!

