Токеномика на MonbaseCoin (MBC)

Информация за MonbaseCoin (MBC) Monbase is a leading digital asset exchange that offers a seamless and secure trading experience for users of all levels. Our platform is built on cutting-edge technology and designed with user-centricity at its core. Официален уебсайт: https://monbase.com

Токеномика и анализ на цената за MonbaseCoin (MBC) Пазарна капитализация: $ 0.00 Общо предлагане: $ 200.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 37.30M Рекорд за всички времена: $ 0.226532 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0084061 Текуща цена: $ 0.186501

Токеномика на MonbaseCoin (MBC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MonbaseCoin (MBC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MBC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MBC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MBC, разгледайте цената в реално време на токените MBC!

Прогноза за цената за MBC

