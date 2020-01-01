Токеномика на Monat Money (MONAT) Открийте ключова информация за Monat Money (MONAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Monat Money (MONAT) 🚀 Developed by the 414 wallet, Monat Money is the game-changer you've been waiting for in the crypto world! With a commitment to transparency, 414 renounced the contract, putting the power back in the hands of the community. 🌐 Monat Money, similar to its sibling project ATROPA, is here to redefine the crypto landscape. Monats small token supply and an array of liquidity pairs, including wBTC and Teddy Bear, create an ecosystem that's designed for success. 💡 But here's the real innovation: Monat Money's mission is to help wBTC achieve its true potential by pegging it to the real Bitcoin price. Официален уебсайт: https://monat.money/ Купете MONAT сега!

Токеномика и анализ на цената за Monat Money (MONAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Monat Money (MONAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 11.11B $ 11.11B $ 11.11B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 523.81K $ 523.81K $ 523.81K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Monat Money (MONAT)

Токеномика на Monat Money (MONAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Monat Money (MONAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MONAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MONAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MONAT, разгледайте цената в реално време на токените MONAT!

Прогноза за цената за MONAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме MONAT? Нашата страница за прогноза за цената MONAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MONAT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!