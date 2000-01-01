Токеномика на Mona (MONA) Открийте ключова информация за Mona (MONA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mona (MONA) Monā cat (´∀ ) (モナー, Monā) Made in JAPAN 2000 SVG Data converted By MOTOI Kenkichi 2010. (CTO) Also known as Happy cat (´∀ ) Mona is a cat meme depicted in ASCII art style, tokenized on the Solana blockchain. In the year 2000, Mona and Giko were not only best friends but also the first cat memes. To be honest, MONA run was inspired by GIKO run. However, more than that, after our community formed, we started looking for more information about Mona cat and discovered that this cat was the first meme to spread a positive message within the community—this is meme utility. Additionally, MONA was most popular on the 2chan forum. People created a lot of Mona memes, and there are tons of Mona stuffed toys. There's one more interesting fact: Monacoin was the first cryptocurrency in Japan and reached an all-time high of $860M. With this information, we expect to bring back the enthusiasm of all the Mona holders from those days. Conclusion: Mona is the happy cat, and she wants everyone to be happy. She will create her own narrative, spreading the message, "Hold Mona, hold your happiness. Официален уебсайт: https://monacat.xyz/ Купете MONA сега!

Токеномика и анализ на цената за Mona (MONA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mona (MONA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 66.30K $ 66.30K $ 66.30K Общо предлагане: $ 8.57M $ 8.57M $ 8.57M Циркулиращо предлагане: $ 8.57M $ 8.57M $ 8.57M FDV (оценка при пълна реализация): $ 66.30K $ 66.30K $ 66.30K Рекорд за всички времена: $ 0.363646 $ 0.363646 $ 0.363646 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00321311 $ 0.00321311 $ 0.00321311 Текуща цена: $ 0.00773169 $ 0.00773169 $ 0.00773169 Научете повече за цената на Mona (MONA)

Токеномика на Mona (MONA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mona (MONA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MONA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MONA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MONA, разгледайте цената в реално време на токените MONA!

Прогноза за цената за MONA Искате ли да знаете какъв път може да поеме MONA? Нашата страница за прогноза за цената MONA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MONA сега!

