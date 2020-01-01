Токеномика на Mona Arcane (MONA) Открийте ключова информация за Mona Arcane (MONA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Официален уебсайт: https://pump.fun/coin/MoNAoCoXKLb38Y2VpbukGacdNYhvRTyVn92DvRApXep

Токеномика и анализ на цената за Mona Arcane (MONA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mona Arcane (MONA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 86.31K $ 86.31K $ 86.31K Общо предлагане: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Циркулиращо предлагане: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (оценка при пълна реализация): $ 86.31K $ 86.31K $ 86.31K Рекорд за всички времена: $ 0.0148579 $ 0.0148579 $ 0.0148579 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Mona Arcane (MONA)

Токеномика на Mona Arcane (MONA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mona Arcane (MONA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MONA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MONA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MONA, разгледайте цената в реално време на токените MONA!

Прогноза за цената за MONA Искате ли да знаете какъв път може да поеме MONA? Нашата страница за прогноза за цената MONA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MONA сега!

