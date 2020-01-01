Токеномика на Molly the Otter (MOLLY) Открийте ключова информация за Molly the Otter (MOLLY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Molly the Otter (MOLLY) Molly is a memecoin based on Molly the Otter, from Billy and Molly tv documentary. We just love otters and we formed a family. Billy knew a female otter had been found dead in the area recently, so he assumed the cub was her orphan. "She was really thin and emaciated, but she wasn't unhealthy - she was just hungry," he says. A local wildlife sanctuary advised him that feeding the animal was allowed as long as he didn't domesticate her. After obtaining the stamp of approval from his wife Susan, Molly the otter became part of the Mail family. Официален уебсайт: http://mollyonsol.co/ Купете MOLLY сега!

Токеномика и анализ на цената за Molly the Otter (MOLLY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Molly the Otter (MOLLY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.06K $ 8.06K $ 8.06K Общо предлагане: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M Циркулиращо предлагане: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.06K $ 8.06K $ 8.06K Рекорд за всички времена: $ 0.0002719 $ 0.0002719 $ 0.0002719 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000538 $ 0.00000538 $ 0.00000538 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Molly the Otter (MOLLY)

Токеномика на Molly the Otter (MOLLY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Molly the Otter (MOLLY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MOLLY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MOLLY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOLLY, разгледайте цената в реално време на токените MOLLY!

Прогноза за цената за MOLLY Искате ли да знаете какъв път може да поеме MOLLY? Нашата страница за прогноза за цената MOLLY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MOLLY сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!