Какво е Mogutou (MOGU)

Mogutou - The famous meme from Asia now on the Ethereum Blockchain. Mogutou memes are a wildly popular form of internet meme In Asia, Mogutou memes are revered as one of the most sought-after meme formats, standing shoulder to shoulder with Biaoqing memes. Their influence has transcended borders, captivating the cryptocurrency community as well, where a plethora of blockchain and digital currency-related memes are enthusiastically circulated. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, Mogutou is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let Mogutou show you the way.

