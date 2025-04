Какво е Moge (MOGE)

$MOGE is the Chinese alter ego of the internet’s first culture coin. Assert your Chinese quant’s dominance over Warren Buffet and the rest of the western betas and join the cultural revolution.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Moge (MOGE) ресурс Официален уеб сайт